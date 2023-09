4 giorni, altrettanti percorsi di scoperta avendo ben chiaro un concetto di Papa Francesco: incrementare in modo più efficace e positivo la cura del creato, essenziale per la vita delle persone. Concetto ribadito dalla Diocesi di Campobasso-Bojano e dall’Arcivescovo Giancarlo Bregantini nell’illustrare il programma del Cammino dell’Acqua 2023, con le passeggiate e le visite nei paesi interessati. Evento organizzato con altri enti e associazioni.

“Con le risorse del progetto Due Mari finanziato con il programma di cooperazione territoriale europea Italia, Albania, Montenegro – è stato spiegato – la Regione ha terminato i lavori di segnaletica, così da poter iscrivere il cammino nel catalogo nazionale del Ministero del Turismo dei cammini religiosi, dopo aver ottenuto l’iscrizione in quello della Pastorale del Turismo della Conferenza Episcopale Italiana”.

Il primo giorno del Cammino dell’Acqua giovedì 14 settembre. Partenza alle 14 dal santuario di Castelpetroso, poi le visite guidate nei paesi di Castelpetroso, Sant’Angelo in Grotte e Santa Maria del Molise. Il 15, sempre partenza alle 14 da Cantalupo del Sannio per raggiungere San Massimo e infine Bojano, con preghiera in Cattedrale e puntata a Civita. Sabato 16 settembre la tappa inizia alle 9 da San Polo Matese e poi prosegue verso Campochiaro e Guardiaregia dove in piazza verrà presentato il progetto Brics e ci sarà l’esibizione del gruppo folk del paese. Domenica 17 la Messa alle 9 a Sepino. Visita guidata del paese e dell’area archeologica, quindi partenza per San Giuliano del Sannio con sosta pranzo. Si prosegue per Cercepiccola e tappa finale a Cercemaggiore, al Santuario di Santa Maria della Libera con presentazione del libro di Don Antonio Pisano “Per sempre”, Messa e in serata festa. Per informazioni e prenotazioni contattare la pastorale Turismo di Campobasso. A disposizione un pullmino per trasferimenti e assistenza. Quota di iscrizione 15 euro. L’invito di Bregantini è camminare “a passo lento e a cuore aperto” entrando così nell’anima del territorio che si attraversa.