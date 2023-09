Share on Twitter

Danni ingenti. Il fuoco ha distrutto un capannone e la serra dell’azienda Desiderio di Portocannone. Un incendio molto probabilmente di matrice dolosa, le fiamme si sarebbero sviluppate in un terreno vicino e nell’arco di pochi istanti, alimentate dal vento, hanno raggiunto la struttura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio ma per gli impianti di irrigazione e gli attrezzi agricoli che erano conservati all’interno del capannone non c’è stato nulla da fare.

Vanno avanti le indagini da parte del nucleo investigativo antincendio del 115 e dei Carabinieri. Per l’azienda Desiderio che si occupa anche di coltivazioni biologiche, un brutto colpo, anche in assenza di assicurazione, in un’annata già messa a dura prova dalla peronospora.