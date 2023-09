Share on Twitter

di Stefano Capuano

Dopo i gironi di Serie D ufficializzati giovedì scorso, stamane è stata la volta dei calendari. Come noto, si inizierà domenica 10 settembre, alle ore 15:00; la stagione terminerà il 5 maggio 2024.

Focus sulle tre molisane inserite nel girone F: esordio in casa per il Campobasso contro il Real Monterotondo; trasferte per Termoli e Vastogirardi, impegnate rispettivamente sui campi di Senigallia e Fano. Ultima giornata: derby tra Campobasso e Termoli, Vastogirardi contro il Roma City.

Per quanto riguarda il Matese esordio in trasferta a L’Aquila, ultima giornata contro il Chieti.

I derby molisani: Termoli- Vastogirardi alla 10^ giornata (5 novembre) ; nel turno successivo Vastogirardi- Campobasso (12 novembre). Chiude il calendario alla 17^ giornata (20 dicembre) Termoli-Campobasso. Quindi, due derby consecutivi per i gialloblu altomolisani; come detto, Campobasso-Termoli, al ritorno, sarà derby nell’ultima di campionato.

Turni infrasettimanali previsti alla 9^ giornata (mercoledì 1 novembre), alla 17^ giornata (mercoledì 20 dicembre) ed alla 29^ giornata (giovedì 28 marzo 2024).

Capitolo soste: il campionato si fermerà durante le festività Natalizie per riprendere il 7 gennaio 2024 e il 17 marzo 2024 (impegno della Rappresentativa al Torneo di Viareggio).

Il cambio di orario delle partite, dalle ore 15:00 alle 14:30, ci sarà all’8^ giornata (29 ottobre) con il ritorno all’orario delle 15:00 alla 30^ giornata (7 aprile 2024).

Tutto pronto, dunque, per iniziare la stagione calcistica 2023/24. Da domenica prossima si inizia a fare sul serio, con le squadre chiamate a raggiungere gli obiettivi prefissati in estate.