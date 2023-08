Evelina Gollo si è dimessa da commissario straordinario dell’Asrem. Dal 4 settembre, e fino al 31 dicembre 2026, ricoprirà l’incarico di Direttore sanitario dell’Azienda regionale per la Salute della Sardegna. La sua esperienza in Molise era iniziata a luglio del 2021 con la nomina a Direttore sanitario dell’Asrem. Lo scorso mese di aprile la Giunta regionale, con propria delibera, l’aveva nominata Commissario straordinario Asrem nelle more dell’espletamento della procedura di conferimento dell’incarico del nuovo Direttore generale, precedentemente assunto, fino al 28 febbraio 2023, da Oreste Florenzano. Ora, dunque, si resta in attesa della nomina del nuovo manager che dovrebbe essere individuato tra una rosa di 13 candidati idonei.