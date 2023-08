di Stefano Capuano

Nell’ultimo giorno del mese di agosto, La Lnd ha ufficializzato i gironi del campionato di Serie D. Tanta attesa ma nessuna sorpresa per le squadre molisane (Campobasso, Termoli, Vastogirardi), inserite, come previsto e come avviene ormai da anni, nel girone F. Insieme a loro, 5 compagini marchigiane (Alma Juventus Fano, Atletico Ascoli, Forsempronese, Sambenedettese, Vigor Senigallia) 4 abruzzesi (Avezzano, Chieti, L’Aquila, S.Nicolò Notaresco), 4 laziali (Real Monterotondo, Roma City, Sora, Tivoli), 1 campana (Matese) ed 1 emiliano-romagnola (United Riccione). Quindi, 6 regioni compongono la geografia del girone F. Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, le 18 squadre:

Alma Juventus Fano, Atletico Ascoli, Avezzano, Campobasso, Chieti, Forsempronese, L’Aquila, Matese, Real Monterotondo, Roma City, S.Nicolo’ Notaresco, Sambenedettese, Sora, Termoli, Tivoli, United Riccione, Vastogirardi, Vigor Senigallia

Stando ai pareri degli addetti ai lavori e degli esperti della categoria, potrebbero contendersi la vittoria finale, oltre al Campobasso di Mosconi, anche L’Aquila, Sambenedettese e Chieti. Da tenere d’occhio, però, possibili outsider quali, ad esempio, Avezzano e Vigor Senigallia (seconda classificata nello scorso campionato, alle spalle del Pineto). Presente ancora una volta, come unica squadra campana, il Matese. Novità giungono dal Lazio: al netto del Roma City (retrocesso lo scorso anno, ma in Serie D grazie alla collaborazione con la Vis Artena), Real Monterotondo, Sora (altra neopromossa) e Tivoli rappresentano, per il girone, una presenza inedita rispetto agli ultimi anni. Chiude, infine, il quadro delle squadre partecipanti lo United Riccione, in rappresentanza dell’Emilia Romagna (confermando, comunque, un’ipotesi dei giorni scorsi). Ad ogni modo, dal 10 settembre a parlare sarà, come sempre, il campo. L’attesa, ora, si sposta sui calendari che verranno stilati e comunicati – si presume – a stretto giro.