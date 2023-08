Bisogna trovare una soluzione, il raggio di azione delle bande di ladri in Basso Molise si sta allargando a macchia d’olio. Furti in alcuni casi lampo, messi a segno con naturale spregiudicatezza. Bottini in qualche caso anche dal valore di decine di migliaia di euro. La situazione è seria, il prefetto di Campobasso Michela Lattarula ha convocato per domani alle 16, nel Salone d’Onore del Palazzo del Governo del capoluogo molisano una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso del vertice sarà appunto esaminata questa problematica, l’escalation di furti sul territorio provinciale, con particolare riferimento ai Comuni del basso Molise.

All’incontro sono stati invitati a partecipare, oltre al Questore e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza anche il presidente della Provincia e i sindaci dell’area maggiormente attenzionata dalle bande di balordi.

Appare chiaro che bisogna attivare ulteriori mosse preventive, un capillare sistema di videosorveglianza, un ampliamento in termini numerici di forze dell’ordine. E dal governo centrale un intervento concreto.