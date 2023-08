Bellissima giornata di calcio a Selvapiana, il derby molisano, nel turno preliminare di coppa, tra Campobasso e Termoli è stato vissuto in una cornice di pubblico davvero unica per un match di coppa Italia di serie D. Una gara sentita nei due centri, seppur consapevoli che si è trattato solo di un antipasto precampionato. I rossoblù hanno regolato 2 a 1 i giallorossi, buone le sensazioni sia da una parte che dall’altra. Mosconi ha schierato a sorpresa tre attaccanti quali Di Nardo, Ripa e Corvino con quest’ultimo partito largo, sulla linea dei centrocampisti, nella zona di sinistra. Un esperimento che potrebbe riproporsi anche in alcune gare di campionato, in particolare contro squadre chiuse e attendiste. Una buona gara del Campobasso, in luce sicuramente Maldonado autore di un’ottima prova, come anche il molisano Ricamato, sempre nel vivo dell’azione e abile nelle due fasi di gioco, difensiva ed offensiva. Da registrare alcuni movimenti in fase difensiva, una condizione assolutamente normale in questa fase di avvicinamento al campionato. I lupi dopo aver guadagnato l’accesso al primo turno preliminare, affronteranno il Vastogirardi, in un nuovo derby, domenica prossima al Di Tella.

Nonostante la sconfitta può sorridere anche il Termoli, la formazione adriatica ha dimostrato di avere tutt’altra tempra rispetto alla passata stagione. La squadra di mister Martino è scesa in campo con il giusto piglio, in particolare in avvio di gara dove in un paio di circostanze è andata vicina al gol. Nella ripresa, nonostante l’1-2 terribile inflitto da Maldonando e Ripa, la squadra ha mantenuto il campo senza rischiare eccessivamente, salvo l’occasione finale concessa ad Abreu. La rete su rigore ha riaperto l’incontro e nel finale sull’asse Esposito – Vitiello (entrambi subentrati) il Termoli ha l’occasione per impattare sul 2 a 2. Buoni segnali in vista del campionato che ricordiamo partirà domenica 10 settembre, per i giallorossi una settimana senza gare ufficiali, poi il via al torneo.

Infine ancora attesa per l’esito del Consiglio di Stato in merito ai vari ricorsi delle società che hanno paralizzato il regolare iter dei tornei di Lega Pro e Serie D. A seguire la Lnd, crediamo nella stessa giornata di domani, procederà finalmente alla composizione dei gironi, in seguito, tutt’al più giovedì la pubblicazione dei calendari.