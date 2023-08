Ore 15.42 del 25 agosto. Uno spettacolo di 6 minuti. Nel cielo azzurro e terso, a Campobasso, passano Aermacchi Mb 339 dell’Aeronautica Nazionale. 10 in tutto dei quali 9 in formazione. Sono le Frecce Tricolori. Tutto come da copione, tutto in perfetto stile militare. 4 passaggi e tre incroci. Sulla città e sull’imponente Castello Monforte le scie, le code degli eleganti aerei: il bianco, il rosso e il verde della bandiera italiana, il tutto visto da diverse angolature.

In perfetto assetto, le Frecce Tricolori sorvolano il capoluogo. In tanti con il naso all’insù in attesa vedere, filmare l’evento. Subito sui social tante le foto e i video dell’evento. In cielo le linee perfette a richiamare la bandiera italiana sfumano e sbiadiscono e il rumore degli aerei si fa sempre più lontano. Un’emozione condivisa da Campobasso con altre 20 città italiane. Lo show intero verrà proposto a Giovinazzo, in provincia di Bari, il 27 agosto.

il piazzale del Castello Monforte, affollato, nonostante il caldo, ma anche altri punti della città. Il tour delle Frecce Tricolori nei cieli del Bel Paese per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare e per dire grazie all’Italia. L’ultima sorvolo dei mitici dieci sul capoluogo Molisano, tre anni fa, in pieno lockdown.