Dopo quarant’anni di servizio nell’Arma il comandante della Stazione dei Carabinieri di Termoli Filippo Cantore va in pensione.

Il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano ha inteso inviare un sentito saluto e un ringraziamento a nome di tutta l’amministrazione comunale di Termoli per il lavoro svolto sul territorio a tutela della collettività.

“Conosciamo bene il comandante Filippo Cantore in servizio da oltre trent’anni nella nostra città – ha spiegato il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano -. Il suo valore, il suo impegno e il suo attaccamento alla divisa dei Carabinieri sono noti a tutti. Ha ricoperto diversi incarichi ricevendo anche encomi. Ha sempre collaborato con l’amministrazione comunale e oggi gli inviamo i più sentiti auguri per la meritata pensione”.