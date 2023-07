Il PD fa il proprio esordio nella XIII legislatura regionale con un classico del repertorio politico: quello del taglio alle indennità dei consiglieri regionali. Una sforbiciata del 50% contenuta in una proposta di legge che porta la prima firma di Alessandra Salvatore, neo eletta consigliera regionale.

A sostenere l’iniziativa c’è tutto il PD, come rimarca il segretario regionale del partito, Vittorino Facciolla.

Sempre Facciolla parla dell’aspettativa dei DEM circa la condivisione del provvedimento da parte di tutte le opposizioni in Consiglio, 5 Stelle in testa.

Cambiano i tempi ma certi temi restano. Vedremo come andrà a finire, specie adesso che i 5 Stelle hanno smesso di tagliarsi le indennità e versano un obolo al partito. Per la legge è stata chiesta la procedura d’urgenza, vedremo quindi a breve se passerà in aula. Resta tuttavia sempre la possibilità, qualora la legge venisse bocciata, di agire in proprio e dimezzarsi motu proprio l’indennità mensile.