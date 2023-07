Share on Twitter

Da 25 anni sempre così: Giovanni e Giovanna uniti, complici, pronti ad andare avanti, giorno dopo giorno, insieme. Oggi le vostre nozze d’argento piene della stessa magia e della stessa profonda emozione di quando il 25 luglio 1998 vi siete detti detti e promessi: sì, lo voglio. E noi per quel meraviglioso sì, che ha significato e significa amore, famiglia, figli (tanti!!!), gioia, sostegno, voglia di farcela sempre, non possiamo che dirvi grazie. Siete il nostro esempio, la nostra forza, il nostro orgoglio. Auguri per altri 25 e 25 e 25 anni di vita insieme. Voi e noi, carissimi mamma e papà .

Con amore Michele, Sabrina, Francesco, Monica e Alessia: i vostri super 5 figli.

Ps. L’idea di pubblicare questi auguri è di zia Carmen: una splendida idea!