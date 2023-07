Il Molise nella morsa delle fiamme: soltanto nella giornata di lunedì ci sono stati una quindicina di interventi, che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco in tutto il basso Molise. Anche la zona di Larino è stata interessata dalle fiamme, poiché hanno preso fuoco alcuni bancali di legno. Ad aggravare ulteriormente la situazione il caldo intenso e l’afa degli ultimi giorni. Nelle scorse ore, anche a Montenero di Bisaccia è scoppiato un vasto incendio, nei pressi di un cavalcavia sul fiume Trigno -SP 55 in agro del comune di San Salvo (Ch), che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Vasto e la protezione civile e ha provocato a sua volta l’interruzione del traffico sulla strada che collega Montenero di Bisaccia a San Salvo, a causa del fumo che ha impedito il transito dei mezzi. La strada è stata riaperta dopo gli interventi di bonifica. Anche a Tufara hanno preso fuoco delle sterpaglie che hanno provocato un altro incendio. Pomeriggio di fuoco, anche nella zona di Difesa Grande che è stata interessata da un altro incendio; un rogo che ha bruciato otto ettari di terreno, proprio davanti le abitazioni. Il rogo ha interessato sia via delle acacie, che via dei castagni. Sono stati gli stessi residenti che hanno chiamato i soccorsi preoccupati per la situazione.