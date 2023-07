Il 6 agosto 2023 torna la 5a edizione dell’Asta di Beneficenza organizzata dagli “Amici di Blu” dal titolo : “L’armonia dei Colori alla Rinfusa dell’Anima”, che si terrà in Piazza Plebiscito alle ore 17.30 a favore della “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” di Bologna, seguito dal concerto alle ore 21.30 del gruppo “Luca Sammartino & i Fenomeni”, 100×100 di Rock and Roll Show. Sono ormai diversi anni che questa iniziativa è nata ad Agnone, organizzata da un gruppo di amici stretti e familiari della solare Giorgia Galasso, una ragazza innamorata di tutto ciò che c’è di bello e della vita, scomparsa tragicamente il 3 aprile 2017 in un assurdo incidente sulla tangenziale ovest che dalla Bifernina conduce a Campobasso. L’episodio sconvolse tutte e due le comunità di Agnone e Belmonte del Sannio, e il dolore fu molto grande in tutti. Ma proprio questo evento sconvolgente fece maturare dentro amici e familiari: proprio l’esempio di Giorgia, che aveva riscoperto in un gruppo di CL dell’università di Campobasso una fede bella e luminosa, spinse tutti ad interrogarsi, a guardarsi dentro: non si poteva vivere più la vita solo per se stessi, ma ogni vita, per tutto quello che ci è concesso qui, su questa terra, doveva diventare dono, amore, amicizia, fraternità. Maturò così l’esperienza dell’associazione “Amici di Blu”, che portò, proprio alla luce del colore preferito da Giorgia, l’azzurro splendente del cielo, ad intraprendere tutti un percorso di rinnovamento interiore, che spinse man mano, attraverso progressive iniziative sempre più ricche, a capire l’importanza di una vita donata per gli altri e soprattutto verso coloro che sono più fragili ed in difficoltà. Proprio dall’esperienza dura vissuta da tante famiglie negli incidenti stradali, si venne a conoscenza del grosso problema di queste che avevano da anni familiari in coma vigile, sospesi tra la vita e la morte, e si conobbe la Casa dei Risvegli di Luca de Nigris.

Qui le famiglie, ogni giorno, accanto ai propri cari, lottano e sperano ogni giorno che essi si risveglino, in un mondo cinico ed egoista che invece vorrebbe semplicemente l’eutanasia per loro. L’esperienza del coma, per chi sta accanto ad un familiare in questo stato, è una esperienza difficile e dura, ma essa non è senza speranza: diversi sono stati i casi di persone che si sono risvegliate, in quanto, ancora oggi, per noi le potenzialità del nostro cervello sono pressoché sconosciute: per sostenere la speranza di queste famiglie gli Amici di Blu intesero avviare, nel nome di Giorgia, e per il dolore provato, questa raccolta di volontariato per la Casa dei Risvegli Luca de Nigris di Bologna, in cui ci sono tanti che possono ancora risvegliarsi e lì sono amorevolmente assistiti. Il dolore, se condiviso e se diventa Amore, può essere affrontato se c’è fraternità, condivisione, accoglienza, capacità di essere compagni di viaggio che ti tengono la mano quando non hai più forza, riaccendendoti la speranza della vita. Ci si augura che non si donino solo i soldi, ma anche il proprio tempo, per una vita da vivere in pienezza, come l’esperienza di Giorgia ha insegnato a tutti.

In preparazione dell’evento gli “Amici di Blu” hanno promosso anche le seguenti iniziative:

*dal 29 luglio al 6 agosto MOSTRA PERMANENTE presso il Chiostro del Convento di San Francesco, Agnone.

*lunedì 31 luglio alle 18:30 “Le INTRAVISTE” gli Amici di Blu incontrano Stefano Patriarca (pallavolista professionista) presso Chiostro del Convento di San Francesco, Agnone.

* martedì 1 agosto alle 18:30 “Le INTRAVISTE” gli Amici di Blu incontrano Luigi Cerimele (storia di un trapianto di Rene) presso il Chiostro del Convento di San Francesco, Agnone.

*mercoledì 2 agosto alle 17:00 “Baby Asta di Beneficenza dei Bimbi” in collaborazione con l’Associazione “Mettiti in gioco”, Centro per l’infanzia, presso l’Oratorio della Parrocchia Maria SS. Di Costantinopoli, Agnone.