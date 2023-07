I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli hanno tratto in arresto una persona in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Larino.

Sul capo dell’arrestato, un 19enne del luogo già titolare di diversi precedenti di polizia, pende l’accusa di spaccio e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di evasione,

Proprio per spaccio il giovane era stato posto agli arresti domiciliari precedentemente.

Nello specifico, in relazione alla prima condotta delittuosa, il 19enne era stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare scaturita da un’attività d’indagine, svolta sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Larino, da cui era emerso che il giovane aveva ceduto a più acquirenti ed in diverse circostanze complessivi 500 grammi di Hashish e 100 circa di Cocaina, in cambio di un corrispettivo pari a circa 12.500 euro.

Nel secondo episodio, invece, il giovane era stato arrestato nella flagranza del reato di evasione, poiché arbitrariamente allontanatosi dalla sua propria abitazione sebbene sottoposto agli arresti domiciliari per la prima condotta delittuosa.

Il Provvedimento eseguito in quest’ultima circostanza è invece scaturito dalle reiterate violazioni alla misura cautelare, a cui il ragazzo si trovava sottoposto per i sopra citati fatti, commesse dal medesimo tra il 20 giugno ed il 14 luglio di quest’anno ed accertate da militari del citato Comando Arma nel corso di mirati servizi perlustrativi.

Pertanto gli operanti hanno rintracciato il destinatario della misura a Termoli e, previa notifica del provvedimento e svolgimento degli adempimenti del caso, lo hanno tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Larino.