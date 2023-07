Dopo cinque anni di assenza torna in Molise il Baloma Bikers Festival, motoraduno che si tiene a Cercemaggiore giunto alla sua 19esima edizione e che da sempre propone una lineup fatta di star internazionali della musica rock. Il festival si terrà dal 4 al 6 agosto prossimi e sarà aperto venerdì 4 da “The Animals and Friends”, storica band autrice si successi intramontabili come “House of the Rising Sun” e “Don’t Let Me Be Misunderstood”. Sabato 5 invece sul palco apertura affidata agli “Atomic Rooster”, rock band britannica in attività dal 1969 con all’attivo numerosi successi, e poi i leggendari “Nazareth”, band scozzese paladina dell’hard rock con successi come “Love Hurts” e “Hair of the Dog”. Durante il Baloma Bikers ci saranno stand gastronomici, esposizioni di moto e varie attrazioni. “L’atmosfera – annunciano gli organizzatori presentando il festival – sarà come sempre carica di energia e divertimento, con la possibilità di incontrare altri appassionati di moto e condividere la passione per il rock ‘n’ roll”.