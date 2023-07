C’è anche un imprenditore isernino di 56 anni tra le quattro persone finite al centro dell’inchiesta della Procura di Chieti che ha portato al sequestro del cimitero di Francavilla al Mare. I sigilli a causa di salme soppresse e rifiuti provenienti da lavorazioni edili che sarebbero stati interrati nell’area di ampliamento del cimitero.

Secondo quanto apprende l’Ansa il decreto di sequestro, firmato dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani, vede indagate quattro persone per i reati di gestione o realizzazione di discarica non autorizzata, soppressione di cadavere e frode nelle pubbliche forniture.

Indagate inoltre due società per responsabilità amministrativa. Alcune aree del cimitero di Francavilla al Mare erano state sequestrate e ispezionate lo scorso 10 luglio e dagli scavi erano emersi resti e parti di bare in cui erano custodite salme, ma anche parti di cadaveri provenienti da tombe che non è stato possibile identificare.

Foto di: paesituoi.news