La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex consigliera regionale Paola Matteo, prima dei non eletti nella lista Orgoglio Molise nel 2018, che, dopo essere entrata in consiglio regionale per la nomina ad assessore di Vincenzo Cotugno, il 21 aprile 2020, con la cancellazione del meccanismo della surroga degli assessori era stata estromessa dal consiglio. La suprema corte ha ribaltato i precedenti due giudizi accogliendo il ricorso curato dagli avvocati Pino Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, accertando il diritto dell’allora consigliera a ricoprire la carica a far data dalla nomina di Cotugno e fino alla permanenza di questi in Giunta. “La sua estromissione dalla carica istituzionale – hanno evidenziato i tre legali – è stata ritenuta, dunque, illegittima, con ogni conseguenza, a questo punto, da azionare sul piano risarcitorio”. La Corte di Cassazione aveva già reintegrato Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro. Orientamento poi seguito dalla Corte d’Appello anche per Massimiliano Scarabeo.

Ad oggi nessuno dei consiglieri in questione siede in consiglio regionale. “Seppur nulla e nessuno mi potrà restituire il tempo perso e il danno subito – ha detto Paola Matteo – sono comunque soddisfatta di aver combattuto una lunga ed estenuante battaglia per affermare un principio sacrosanto: le regole del gioco non si cambiano a gara in corso e in una regione seria questo non dovrebbe accadere. Dovevo combattere – ha concluso – anche per i cittadini che avevano visto leso il loro diritto di essere rappresentati da chi avevano scelto in cabina elettorale”.