Cresce l’affluenza al Centro comunale di raccolta di contrada Santa Maria de Foras. A servizio degli utenti anche l’Isola self-service H24. Lanciata una nuova campagna di sensibilizzazione per stimolare la partecipazione dei cittadini

A Campobasso c’è un approdo sicuro per tutti i rifiuti che non devono finire nella raccolta differenziata porta a porta, oppure abbandonati tra i cassonetti stradali o lungo i fossi: è il Centro Comunale di Raccolta, conosciuto dai più come Isola ecologica. L’isola di Campobasso si trova in contrada Santa Maria de Foras e in un vasto spazio, curato e organizzato, è possibile conferire ingombranti, rifiuti speciali, oggetti e tante altre tipologie di rifiuti che solo in questo modo possono essere recuperate e avviate a riciclo certo.

La nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Servizi e Ambiente – SEA spa e dal Comune di Campobasso, ricorda ai cittadini la presenza e l’utilizzo del Centro di raccolta, fiore all’occhiello della città e punta di diamante del sistema di raccolta differenziata cittadino.

“Attualmente – spiega l’Amministratore unico di SEA Stefania Tomaro – il Centro comunale di raccolta o Isola ecologica accoglie mediamente oltre 80 utenti al giorno e anche grandi quantità di materiali da valorizzare che altrimenti finirebbero nelle discariche o addirittura abbandonati in natura. L’Isola permette di offrire ai cittadini e a tutte le utenze un servizio efficiente ed efficace che, oltre ad essere molto apprezzato, accrescere i quantitativi di raccolta differenziata e permette di diminuire i rifiuti da inviare nelle vecchie discariche, vero costo sia in termini economici sia ambientali”.

“Il Centro Comunale di Raccolta è aperto tutte le mattine ad esclusione delle domeniche – spiega Giovanni Lupicino responsabile SEA Spa. Ogni giorno arrivano rifiuti di ogni tipo, dai calcinacci a vecchi mobili, da apparecchiature elettriche a vernici e rifiuti pericolosi, ma voglio anche ricordare che oltre all’isola ecologica è sempre a disposizione dei cittadini l’isola ecologica self service H24 dove è possibile conferire con tessera di identificazione utente alcune tipologie di rifiuto anche quando i cancelli dell’Isola ecologica sono chiusi”.

Oltre all’Isola ecologica, infatti, la mini isola self service aperta 24 ore consente di smaltire comodamente alcune tipologie di rifiuto come i rifiuti della raccolta porta a porta (tutti gli imballaggi fatti in plastica, metallo, vetro, carta e cartone), ma anche i rifiuti organici, il secco residuo, gli oli vegetali esausti, gli indumenti usati e i piccoli elettrodomestici.

“Anche in estate è senza dubbio un servizio comodo per chi resta in città, ma anche per chi deve partire per le vacanze – commenta l’Assessore all’Ambiente del Comune Simone Cretella – che prima di andare può liberamente smaltire i rifiuti domestici”.