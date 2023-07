Il pressing dei sindacati al governo sulle incertezze dell’automotive è quotidiano. La costruzione della gigafactory a Termoli ormai cosa nota ha bisogno di essere supportata da garanzie occupazionali. I timori di lavoratori e famiglie non mancano. Il periodo di transizione si è avviato, non sarà breve e le organizzazioni di categoria soprattutto su Stellantis a Termoli vogliono avere risposte sempre più chiare. Battono cassa al governo. Intanto dalla fabbrica di.Pantano Basso continuano le fuoriuscite anticipate agevolate.

Lunedì 24 luglio il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso incontrerà i sindacati, al centro del dibattito presente e futuro dell’automotive ma previsto un focus speciale sulla fabbrica Stellantis molisana. Sulle ricadute occupazionali di questo processo di transizione.

Il ministro vuole così incassare dalle parti sociali voci e contenuti per arrivare con un quadro chiaro all’altro incontro, quello di giovedì 27 con la dirigenza Stellantis e molto probabilmente anche con i vertici di Acc, la società che si occuperà della fabbrica di batterie di Termoli.

Solo pochi giorni fa lo sciopero nazionale del mondo metalmeccanico, alla base la richiesta di apertura di un tavolo di concertazione con il governo. I sindacati da tempo lamentano l’assenza di strategia industriale, di un piano del settore. Parlano di assenza di idee concrete e pericolosi rinvii sull’inderogabile passaggio della transizione ecologica.

Tavolo però che appare vicino. Una settimana di confronti, da lunedì a giovedì. Migliaia di lavoratori e famiglie, a Termoli in modo particolare, hanno bisogno di garanzie.