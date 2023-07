Share on Twitter

Share on Facebook

Il Senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta, ha presentato un’interrogazione a risposta orale a Palazzo Madama indirizzata al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sui numerosi episodi di furti d’auto, anche di grossa cilindrata e valore economico, nonché di mezzi agricoli e a danno delle attività commerciali, che si sono registrati negli ultimi mesi in Molise e nel territorio bassomolisano.

“Questi episodi lasciano presagire, per le modalità di esecuzione delle condotte illecite, che gli atti criminali, ormai iterati nel tempo, non siano il frutto di azioni singole, bensì di organizzazioni ben strutturate – afferma il Senatore Costanzo Della Porta – Oggetto delle attività criminose risultano anche abitazioni ed attività commerciali di vario genere”.

“I dati parlano di circa 180 episodi di furto tra Campobasso e Termoli – il commento di Della Porta – Nella sola città di Termoli sono state 42 le autovetture sottratte illegittimamente ai proprietari e non mancano episodi anche in altre località, come Guglionesi e Campomarino”.

“Occorre considerare, inoltre, che i Comandi delle Forze dell’Ordine risultano essere tutti sotto organico – prosegue Della Porta – Siamo in un periodo, inoltre, di presenza massiccia di turisti, che altro non fa che aggravare la situazione di pericolosità e di possibili continue infiltrazioni malavitose”.

“Questa situazione mina la serenità dei cittadini, ma anche dei turisti”, conclude il Senatore Della Porta, che chiede al Ministro quali siano le iniziative che intende intraprendere per porre rimedio a tale delicata situazione.