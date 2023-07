Per quanto riguarda le assunzioni in ruolo di personale docente per l’anno scolastico 2023/2024, in Molise è previsto un contingente massimo di 111 nomine, a tempo indeterminato, che verranno effettuate con una procedura completamente informatizzata, con il supporto del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito. Lo rende noto il segretario generale della FLC CGIL Abruzzo Molise, Pino La Fratta.

Il Miur ha pubblicato infatti il Decreto Ministeriale con il quale si autorizzano le 50.807 assunzioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/2024. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha comunicato che la procedura è attiva on line da ieri, 17, e oggi, il 18 luglio.

Per il sindacato Cgil però “le assunzioni previste non bastano per dare risposta alle esigenze di stabilità e organico delle scuole molisane: i numeri annunciati serviranno a malapena a garantire il turn over e in molti casi si tratta di posti non assegnati nelle precedenti tornate di immissioni in ruolo”.

Nel precedente anno scolastico i docenti precari nelle scuole molisane erano circa 800.

“Moltissimi posti inoltre resteranno privi di titolare, soprattutto nella scuola secondaria di I e II grado, in particolare nelle materie tecniche e scientifiche. Occorrevano scelte più coraggiose, modalità di reclutamento rapide e chiare dal punto di vista normativo, per la copertura di tutti i posti che, anche quest’anno saranno affidati a tanti docenti precari. Particolarmente critica risulta inoltre la situazione relativa agli insegnanti di sostegno”, il commento del segretario della FLC Cgil Abruzzo e Molise La Fratta.