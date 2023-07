Una vicenda che ha scosso la piccola comunità di Jelsi, quella dell’uomo, 57 anni circa, trovato semisvestito, a terra, in un vicolo nel centro storico con segni e lividi sul corpo verosimilmente compatibili con quelli causati da percosse. Era in stato di semicoma etilico e dunque non proprio cosciente. E’ accaduto nello scorso fine settimana. Chi lo ha visto in quello stato ha chiamato il 118. E’ stato portato in ospedale, al pronto soccorso e medicato e poi, dopo un piccolo ricovero, dimesso. Le preoccupazioni del fratello dopo aver letto il referto dei medici. La denuncia dell’uomo ai Carabinieri e il via alle indagini. Il 57enne è stato sentito. Da quanto emerge e dallo scenario che si sta delineando lui e altre persone, pare due fratelli, hanno trascorso un pomeriggio in una casa vicino dove è stato trovato a terra. Tanto alcool, non si sa se altro anche. Poi forse una lite, una zuffa. Percosse? Si stanno incrociando i racconti delle persone coinvolte, le testimonianze dei medici, di chi ha visto l’uomo a terra e di chi avrebbe potuto sentire o vedere qualcosa. Sui social diversi i commenti e la richiesta di arrivare alla verità per capire cosa sia successo a quell’uomo descritto come un bonaccione, che vive di lavoretti. Tante le ipotesi che si sono fatte e si stanno facendo. I carabinieri stanno indagando a tamburo battente, coordinati dalla procura di Campobasso, per mettere a posto i tasselli di un quadro che si delinea dalle tinte fosche. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi e potrebbero anche esserci indagati. La procura sta acquisendo tutti gli atti.