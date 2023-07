Percorrere la Bifernina tra Campobasso e Termoli in entrambe le direzioni, in questi giorni è una prova di resistenza, una vera e propria Via Crucis. Non solo per i semafori con estenuanti stop and go sotto il sole rovente e l’aria infuocata, con file soprattutto nel fine settimana, quando in molti si spostano sulla costa. Da ormai diversi anni ci sono lavori continui in particolare sul Liscione. Adesso, ai disagi che si susseguono e si acuiscono con l’estate, si aggiunge la chiusura al traffico, in entrambi i sensi di marcia, di un tratto di 4 chilometri della Bifernina disposta dall’Anas per dieci giorni, da ieri. Fino al 28 luglio, verranno effettuati lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sul Viadotto Molise, all’altezza di Guardialfiera, e auto, camion e tir vengono tutti deviati sulla bretella realizzata qualche anno fa. In sostanza ora su quella bretella non sono direzionate solo macchine e mezzi pesanti che viaggiano da Termoli in direzione Campobasso, ma deve passare lì anche chi dalla costa va verso il capoluogo, mentre prima poteva andare dritto sulla sola carreggiata aperta. Disagi e file già dal primo giorno di entrata in vigore dell’ordinanza dell’Anas, dunque, sulla bretella e solo poche ore dopo la chiusura del tratto di Bifernina c’è stato un incidente. Un frontale tra due auto con tre persone per fortuna ferite non gravemente. Sul posto sanitari del 118 e carabinieri per i i rilievi.

La fortissima ondata di calore che sta investendo tutta Italia e in particolare il sud e anche il nostro Molise, adesso, complica ulteriormente la situazione per gli automobilisti, e alcuni scelgono addirittura di percorrere la vecchia statale in alternativa alla Bifernina. Si boccheggia ovunque, dai paesi alle città. File alle fontanelle per bere, rinfrescarsi e riempire bottigliette di acqua. Si trova refrigerio al mare, per chi è in spiaggia e nei centri abitati in parchi e all’ombra o si rimane in casa, magari con ventilatori e condizionatori accesi. Le temperature sono sempre più alte. Già alle 10:30, stamane a Campobasso, oltre 38 gradi e nelle ore più calde il termometro ha superato i 40 gradi in diverse zone della regione. Anche oggi bollino rosso e nel capoluogo si è registrato il record del mese di luglio più caldo di sempre. La scorsa notte toccati i 31 gradi in città. Insomma, il solleone e il caldo torrido non allentano la morsa e secondo i metereologi questo clima rovente continuerà anche nei prossimi giorni.