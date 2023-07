Una vicenda che ha ancora i contorni del giallo. I Carabinieri di Campobasso e della stazione di Jelsi stanno indagando per capire cosa realmente sia successo in paese qualche giorno fa, in un afoso pomeriggio estivo. Un uomo di circa 60 anni è disteso a terra, in un vicolo, con addosso la sola biancheria intima. E’ in probabile semi coma etilico. Viene portato in ospedale, al Cardarelli, al Pronto Soccorso. Lamenta dolori e sta male, e su diverse parti del corpo ha delle lesioni. Viene medicato e poi dimesso il giorno successivo. Lesioni compatibili con possibili atti di violenza, percosse, come riferiscono i Carabinieri. E’ il fratello dell’uomo a sporgere denuncia dopo la lettura del referto del Pronto Soccorso.

I militari dell’Arma nelle scorse ore hanno sentito il 60enne ferito e altri testimoni, altre persone. Una festa pomeridiana, alcool e forse anche droga. Cosa è accaduto in quella casa a Jelsi vicino alla quale l’uomo era riverso a terra, nel vicolo? Quante persone erano con lui? Chi erano? Una lite? Percosse? Atti di violenza? I Carabinieri stanno cercando definire i contorni della vicenda, di capire cosa sia successo nelle ore che hanno preceduto l’arrivo dell’uomo in ospedale. Al vaglio la posizione di più persone.