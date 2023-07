L’emblema di un riscatto in nome della democrazia, dell’uguaglianza, della libertà. Inaugurato in piazza Madonna Grande a Campomarino il monumento dedicato ai Tuskegee Airman, gli aviatori afroamericani che tra 1944 e 1945 erano di stanza nel Ramitelli Airfield, una delle cinque strutture aeroportuali alleate, presenti nella cittadina adriatica durante la Seconda Guerra Mondiale.

Cariche militari e diplomatiche direttamente dagli Stati Uniti, oltre a rappresentanti politici locali. La storia dei Taskegee Airman è profonda: la loro abilità ha contribuito alla vittoria della guerra da parte degli alleati e ad abbattere i pregiudizi razziali e la segregazione nell’esercito e nella società americana.

Una storia che meritava il giusto riconoscimento anche in Italia, in particolare nel luogo in cui i Red Tails, questo il nome con cui erano noti i piloti di Ramitelli, hanno scritto una meravigliosa e importante pagina di storia.

L’evento di risonanza internazionale è stato promosso dal Comune di Campomarino e dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, in collaborazione con la Base americana di Aviano. C’erano il sindaco Pierdonato Silvestri, il direttore del centro Marco Altobello. Numerose altre autorità.

“Un monumento nel segno della memoria, nel ricordo di chi ha combattutto per un ideale”. Ha detto l’onorevole Elisabetta Lancellotta. Di sacrificio nel nome della democrazia ha parlato il presidente della Regione Francesco Roberti.