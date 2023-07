Share on Twitter

Share on Facebook

Sempre un grande momento di aggregazione e di festa per il sorteggio di San Basso, il momento in cui viene decretata la barca che trasporterà il Santo Patrono in mare. Quest’anno la sorte ha deciso che il peschereccio sarà Miante

Le autorità saliranno sul Nuovo Saturno

La banda, invece, sul Pandora.

Alla presenza di tutte le autorità, tra le quali il sindaco e presidente della Regione Francesco Roberti, il vescovo De Luca e tutti rappresentanti delle forze dell’ordine.

Armatori e pescatori hanno invaso il piazzale davanti al mercato ittico. Grande entusiasmo. Grande gioia. Molti anche i turisti e i curiosi