Pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Pietrabbondante l’avviso per la concessione in locazione di un immobile comunale. “Un ulteriore importante passo nel percorso di modernizzazione del nostro paese – ha commentato il sindaco Antonio Di Pasquo – è stato pubblicato l’avviso d’asta per l’affidamento in concessione, mediante contratto di locazione, dell’immobile di proprietà comunale da destinarsi ad attività di foresteria. La relativa gara è indetta per il giorno 30 agosto 2023. Tutta la documentazione è consultabile sulla home page del sito internet del Comune www.comune.pietrabbondante.is.it.“.