60 milioni di euro ai Comuni per finanziare attività socio-educative nei centri estivi. Il via libera allo stanziamento arriva dalla conferenza Stato-Città. Il fondo messo a disposizione dal Ministero per le politiche della Famiglia. “I centri estivi – si legge nella nota del Governo – sono una risorsa fondamentale sia per i genitori che lavorano sia per quelle famiglie in povertà assoluta che non possono assicurare un periodo di socialità e svago ai propri figli”. “Un segnale importante – spiega il ministro Eugenia Roccella – Segnale di attenzione alla socializzazione dei ragazzi dopo anni di privazioni dovute alla pandemia”. Soddisfazione per la misura anche da parte del Presidente di ANCI Molise Pompilio Sciulli. “L’Associazione dei Comuni è stata protagonista nella concessione di questo finanziamento – ha detto Sciulli – Ma la mia battaglia va oltre, chiedo che il fondo diventi strutturale e venga inserito nella legge di bilancio. Così facendo – continua il presidente dell’ANCI – non ci sarà bisogno ogni anno di farne richiesta. E’ un finanziamento significativo per tutte le famiglie e anche per i piccoli Comuni”.