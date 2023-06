Tutto il paese si è fermato questa mattina per dare l’ultimo saluto a Franca. Da poco era tornata a vivere nel suo paese d’origine, ma il legame con questa comunità non si era mai interrotto. Nella chiesa del Santissimo Salvatore a Cercepiccola i funerali di Franca Irano, morta ad appena 46 anni nell’incidente stradale avvenuto la settimana scorsa in una galleria alle porte di Campobasso. Il feretro è arrivato in paese dall’ospedale Cardarelli. Ad attenderlo tutti i familiari della donna e poi centinaia di concittadini. Tanta gente arrivata anche dai paesi limitrofi e da Campobasso, soprattutto colleghi di lavoro della donna che è stata operatrice sanitaria. Il sindaco Michele Nardacchione ha proclamato per oggi il lutto cittadino per dare un segno di vicinanza concreto e tangibile alla famiglia della donna che lascia due figli, Valeria e Gianfranco.