Il Ministro della Infrastrutture Matteo Salvini sul Lotto Zero: “La gara per i lavori è stata assegnata due giorni fa. Grazie al commissariamento abbiamo superato tempi tecnici e burocratici. In due anni potremo offrire ai molisani un’infrastruttura che fa risparmiare tempo, soldi e che riduce l’inquinamento”.