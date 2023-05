Nuovo asilo nido, la Giunta comunale di Trivento approva il progetto esecutivo finanziato dal PNRR. L’esecutivo guidato da Pasquale Corallo, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo denominato “Realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido in Corso B. Mastroiacovo” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del PNRR, per un importo complessivo di euro 1.226.500,00. L’Avviso pubblico risale al 2021, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Nel febbraio del 2022 il Comune di Trivento ha presentato la sua candidatura e nell’ottobre dello stesso anno l’Ente trignino è stato ammesso a finanziamento di due interventi: oltre alla realizzazione della nuova struttura da destinare ad asilo nido, di cui abbiamo detto, sono stati finanziati anche i lavori di ampliamento adeguamento impiantistico e funzionale della Scuola materna in via Acquasantianni per contrada Codacchi, per un importo di euro 511.200,00.