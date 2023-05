Grande successo per gli esordienti A e B della squadra agonistica di nuoto della m2 impegnati nella terza tappa della Molise Swim Cup di scena a Venafro nello scorso fine settimana. Ben 23 medaglie conquistate. I giovani campioni della m2 hanno dimostrato una straordinaria determinazione, conquistando 7 medaglie d’oro, 9 d’argento e 7 di bronzo. Nella categoria Esordienti B doppio oro per Daniele Sessa (200 misti, 50 rana), argento per Danilo Priolo nei 200 misti e nel 50 rana, bronzo per Antonio Orrino nel 50 stile e nel 400 stile, argento nei 200 dorso per Luca Federico, oro nei 400 stile per Christian Cataldi che vince anche l’argento nel 50 stile. Al femminile sul podio Beatrice Del Re con un doppio argento (200 misti, 50 rana), oro per Claudia Forte nei 200 dorso, due bronzi per Sara Mancino (200 misti, 50 stile).

Nella categoria Esordienti A sul gradino più lato del podio Beatrice Orrino (50 farfalla), Federica Guerriero (50 rana) e Jacopo Staniscia (50 rana). Due le medaglie conquistate da Delia Barisciano, argento nell’800 stile libero, bronzo nel 100 stile. Argento per Elena Santopuoli (50 rana), Alessadra Sarra (100 dorso), Alfonso Orrino (1500), medaglia di bronzo per Filippo Sessa (50 farfalla) e Luca Priolo (100 stile).

Fonte. Ufficio stampa