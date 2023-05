Share on Twitter

Una donna di circa 70 anni è stata investita da un furgone a Venafro. Il conducente alla guida si è subito fermato per allertare i soccorsi. La donna è stata trasportata al “Veneziale” di Isernia dai sanitari del 118, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.