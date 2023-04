Aveva 24 anni Giaime Pintor quando saltò in aria su una mina lasciata dai tedeschi ai piedi di Monte Marrone, vicino a Rocchetta al Volturno.

Il giornalista romano stava tentando di rientrare nella capitale lungo la linea del Volturno, il 1 dicembre del 1943 per combattere i nazisti. E proprio in provincia di Isernia, appena dopo l’armistizio, si era costituito il primo comitato di liberazione nazionale.

Anche quest’anno, Cgil, Cisl e Uil, assieme al Comune di Rocchetta, al Comitato antifascista molisano, all’Associazione nazionale partigiani e all’Unione degli studenti si ritroveranno nel luogo in cui il giovane partigiano fu dilaniato da una mina.

E anche quest’anno, il 25 aprile festa della liberazione invece di unire sotto la bandiera tricolore tutti gli italiani rimane terreno di scontro politico.

Anche Giaime Pintor, fu uno di quei ragazzi che, come scrisse uno dei costituenti Pietro Calamandrei, cadde in nome della libertà e della giustizia per dare all’Italia una Costituzione democratica.

Il programma prevede, alle 10, un omaggio al cippo funebre di Giaime Pintor, con la deposizione, a cura dei sindacati e del Comune di Rocchetta al Volturno, di una corona d’alloro; alle 11, al monumento nazionale di Monte Marrone, si terrà la commemorazione con gli interventi dei promotori.

La Cgil, ricordando l’attacco alla sede nazionale del 2021 sarà in campo per ricordare che l’Italia è antifascista e che il 25 aprile è un giorno di festa che può apparire divisivo solo per chi cova incomprensibile nostalgia di uno dei periodi più bui della storia della nostra nazione.

A Campobasso l’associazione nazionale partigiani ha organizzato una passeggiata con soste alla targhe che ricordano i caduti nella lotta al nazifascismo: alle 10 in via Martiri della Resistenza il Memorial Angarano, poi dal Murales della Banda Partigiana Giovanni Porfirio alla stele a Giovanni Palatucci, davanti alla Questura Alle 11 sarà deposta una corona al monumento ai caduti alla presenza del sindaco e del Prefetto di Campobasso A Montagano, alle 18 un seminario sulle bande partigiane in Abruzzo e Molise. Celebrazioni anche a Termoli, dove alle 18.30 in via Adriatica fiori sulla targa in ricordo di Basso Sciarretta e per la prima volta sara’ reso noto il cospicuo elenco dei Partigiani e dei Patrioti Termolesi.