Un vero e proprio festino a base di cocaina al quale hanno partecipato persone molto note della città. E’ quello che a Venafro hanno scoperto gli uomini della Squadra Mobile. Tutto è avvenuto nel fine settimana quando all’alba gli agenti si sono presentati alla porta di una abitazione per dare esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Isernia guidata dal procuratore Carlo Fucci. Nella casa dove vivono due coniugi sono stati trovate, oltre a moglie e marito, alcune altre persone tutte identificate e perquisite. In salotto i poliziotti hanno trovato i segni della notte brava appena trascorsa: sul tavolino e su un piatto, c’erano una banconota arrotolata e della cocaina in strisce, pronta al consumo. Mentre gli agenti procedevano alla perquisizione, due dei presenti hanno cercato di disfarsi della droga gettando un piccolo involucro di cellophane e una cassaforte in cui era contenuta, dalla finestra della camera da letto. Il tentativo è fallito perché altri poliziotti erano all’esterno dell’edificio e hanno recuperato la cocaina filmando anche la scena. Poco dopo con l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto la cassaforte, sono stati trovati all’interno 380 grammi di cocaina, suddivisa in 7 involucri confezionati sottovuoto. Un altro modico quantitativo di cocaina (circa 6 grammi) è stato trovato addosso ad una delle persone ospiti nella casa. Tutta la droga è stata sequestrata. Essendo emersa in modo inequivocabile la responsabilità dei due coniugi, moglie e marito sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lui si trova rinchiuso nel carcere di Isernia, lei in quello di Chieti.