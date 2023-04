Share on Twitter

Convocare un tavolo tra il presidente Toma, la dirigente Asrem Evelina Gollo e il rettore dell’Unimol Luca Brunese per trovare una soluzione alternativa alla sostituzione del primario di chirurgia del “Veneziale” di Isernia Giovanni Vigliardi. È la richiesta del portavoce del comitato “In seno al problema” Emilio Izzo indirizzata al sindaco Castrataro. “Chiedo al primo cittadino – ha detto Izzo – di confrontarsi con il prefetto Franca Tancredi per poi convocare insieme il tavolo e chiudere in maniera positiva la vicenda Vigliardi”.