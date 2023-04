Il Campobasso chiama, l’Isernia risponde. Lupi vittoriosi sabato in anticipo a Venafro, domenica, successo a domicilio per i biancocelesti contro il Guglionesi. I rossoblu di mister Di Meo restano in vetta con un margine di due lunghezze con quattro match da giocare. Un vantaggio importante a questo punto della stagione. Fase impegnativa per i lupi, domani l’andata delle semifinali di coppa Italia in trasferta contro il San Marzano, a seguire, come tutte le compagini di Eccellenza, si torna in campo sabato santo per la giornata numero ventisette.

Come detto, Campobasso in campo domani pomeriggio. Sfida molto interessante, siamo giunti al penultimo atto della competizione tricolore, in palio la finalissima che assegnerà il titolo. San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno, un centro con diecimila abitanti dove c’è una società ambiziosa e pronta a giocare un ruolo da protagonista anche nel prossimo torneo di serie D. La promozione in quarta serie è già aritmetica, ottantuno punti totali, frutto di venticinque vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta. Dominato in lungo e in largo il girone B dell’eccellenza campana, oggi il vantaggio sulla seconda della classe, l’Agropoli, è di ben quattordici lunghezze. Insomma una squadra forte, come testimoniano i numeri, sicuramente un avversario superiore al Sambuceto e al Formia, le due squadre affrontate dal Campobasso nella fase finale di coppa Italia. L’obiettivo dei rossoblu è quello di ottenere il pass per la finale, sia per il prestigio sia per chiudere in anticipo il discorso serie D. Domani il primo atto, match di ritorno a Selvapiana esattamente tra otto giorni mercoledì 12 aprile.

Tornando all’Isernia, la squadra biancoceleste prepara la sfida casalinga contro il Pietramontecorvino. A Guglionesi è arrivato un successo meritato, 0 a 2 grazie alle reti di Soria e del solito De Filippo. La squadra di De Bellis sta facendo il suo dovere, vincere e sperare in un passo falso del Campobasso. Resta il vantaggio di undici lunghezze sul Casertano, un margine che oggi permetterebbe all’Isernia di accedere direttamente alla fase interregionale dei play off.