CLN CUS MOLISE-ACTIVE NETWORK 1-4 (1-2 pt)

Cln Cus Molise: Mariano, Nathan, Debetio, La Bella, Triglia, Lenoci, Di Stefano, Di Lisio, De Nisco, Ferrara, Silva, Piscitelli. All. Sanginario

Active: Perez, Pelezinho, Boutabouzi, Caverzan, Poletto, Buzzi, Valenti, Ganzetti, Lamedica, Catanzano, Braconcini. All. Monsignori

Arbitri: Matteo Ottaviani (Trieste), Antonio Nappo (Ercolano). Crono: Fabio Capaldi (Isernia).

Marcatori: 7’49” Poletto , 12’39” Silva, 19’38” Poletto pt; 18’10” Poletto, 18’30” Pelezinho.

Note: ammoniti Di Lisio, Di Stefano, Pelezinho.

Cade in casa il Circolo La Nebbia Cus Molise che senza Lucas e Barichello cede il passo all’Active Network e frena la sua corsa verso la zona nobile della graduatoria.

La cronaca – Si presenta subito la formazione di Viterbo: Caverzan serve Poletto, Mariano chiude alla grande. La risposta rossoblù è affidata al nuovo acquisto Silva, finta e tiro, Perez devia in angolo. La rete del vantaggio locale arriva con Poletto che trova spazio e tempo per battere Mariano. Il pari poco dopo: punizione di Debetio, conclusione di Di Lisio respinta da Perez. Sfera a Silva che non perdona. Locali ancora pericolosi: Di Stefano offre a Di Lisio, Perez la vede all’ultimo istante e si salva. Sull’altro fronte è Pelezinho a mettere i brividi alla retroguardia di casa, Nathan salva in corner. A 12” dalla sirena, conclusione di Natahan ribattuta dalla difesa ospite, Poletto conquista palla e percorre tutto il campo prima di scaricare alle spalle di Mariano il pallone dell’1-2 con il quale si va negli spogliatoi.

Nella ripresa il Circolo La Nebbia Cus Molise parte forte: Silva ci prova, sfera al lato non di molto. E’ poi Triglia a suonare la carica, conclusione deviata dalla difesa. Palla nella disponibilità di Di Lisio che viene chiuso da Perez. Dopo una punizione di Boutabouzi al lato è La Bella a recuperare palla su Pelezinho e a concludere, Perez dice ancora una volta no. I padroni di casa ci credono: palla tagliata in mezzo di Debetio, l’estremo difensore dell’Active anticipa La Bella pronto a concludere. Ancora rossoblù incisivi: Debetio ci prova dalla distanza, Perez alza in angolo. Il Cln Cus Molise si affida al power play e l’Active al primo vero affondo della ripresa cala il tris: Pelezinho conquista palla e serve Poletto che fa tripletta e porta i suoi sul 3-1. Nel finale, poi, è Pelezinho dalla sua metà campo a indovinare la traiettoria giusta e a depositare nella porta sguarnita il pallone del definitivo 1-4.