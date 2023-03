Stefano Petracca, amministratore di Gemelli Molise, lo aveva anticipato a Palazzo San Giorgio a Campobasso nel corso del Consiglio comunale dedicato alle prospettive della Sanità molisana. La struttura privata dal primo marzo ha iniziato rallentare il servizio di radioterapia. Vanno avanti le cure per i malati in carico ma al momento non vengono accettati nuovi pazienti. Sulla vicenda, e più in generale sulle condizioni dei malati onco-ematologici, intervengono con una nota Cittadinanzattiva e le associazioni AIL e LILT. I rappresentanti dei rispettivi sodalizi hanno scritto al nuovo sub commissario ad acta, Marco Bonamico. Quello che viene chiesto è un intervento strutturale che porti all’attivazione della Rete Oncologica Regionale e il Centro Unico di Prenotazione all’interno del quale possano confluire anche gli operatori privati. Ciò consentirebbe un governo del sistema e un monitoraggio puntuale e riduzione dei tempi di attesa.

Obiettivo di ogni iniziativa sul tema, viene ribadito, è sempre quello della tutela dei malati e del diritto alla cura.