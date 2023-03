Il fronte minibasket dell’universo cestistico orbitante intorno al sistema solare Magnolia esplora il social dei più giovani. Da qualche settimana, infatti, la Scuola Minibasket Campobasso ha un proprio profilo ufficiale su TikTok, il fronte dei video particolari che è particolarmente caro ai più giovani. All’account @scuolaminibasketcb sarà possibile visualizzare i momenti più particolari delle singole sedute con i più piccini per essere direttamente a contatto con il lavoro portato avanti dagli istruttori. «Un social come TikTok – spiega il coordinatore Mario Greco – è una porta sul mondo ed un’occasione di coinvolgimento tra i più piccini, i loro genitori ed il mondo degli istruttori. C’è un rapporto diretto ed immediato, che ci consente di raccontare e raccontarci, essendo più easy e moderni, trattandosi di un canale di comunicazione divertente ed immediato per far emergere il nostro universo. Da questo canale, in prospettiva, potremo proiettarci su un’attenzione ancora più marcata sul mondo social per rendere ancora più interattivo il nostro percorso». Itinerario che, sul fronte prettamente tecnico, ha visto nelle scorse ore il gruppo degli esordienti far suo il proprio match contro Venafro col punteggio di 14-10.

Fonte: Ufficio stampa