“Avendo registrato nel corso della riunione che si è svolta ieri presso il Ministero della Salute il venir meno delle condizioni che mi avevano indotto ad accettare l’incarico, rassegno le mie dimissioni irrevocabili da sub-commissario per il piano di rientro sanitario della Regione Molise”. Così l’avvocato Giacomo Papa che ha comunicato ieri sera la decisione al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai ministri Schillaci e Giorgetti e, per conoscenza, al presidente della Regione Donato Toma. “Lascio l’incarico con la speranza di aver dato un contributo al miglioramento della sanità regionale” ha aggiunto Papa “Ringrazio il presidente Toma per la fiducia accordatami e tutti quelli che hanno lavorato al mio fianco in questi mesi”.