Durante la 23esima Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico che si è tenuta dal 7 al 13 febbraio, in Molise sono state raccolte 1.395 confezioni di medicinali (oltre il doppio rispetto alle 677 dello scorso anno), che aiuteranno 10 realtà assistenziali (2 in più del 2022) del territorio regionale. In regione hanno aderito 15 farmacie, 4 in più rispetto alla scorsa edizione. Il bilancio dell’iniziativa di beneficenza è stato reso noto dai promotori della Giornata del Farmaco.