Un attacco out di Esposito con un successivo cartellino rosso per proteste per la palla chiamata fuori sono questi gli ultimi due punti messi a referto dalla Lazio Pallavolo che ha lasciato la Palestra dell’Istituto Montini Pertini Cuoco con un successo per 3 set a 1 contro l’EnergyTime Spike Devils Campobasso. “ La peggiore sconfitta da quando alleno la Spike” queste le dichiarazioni di mister Maniscalco a margine della contese. Una sconfitta senza punti che ha fatto scivolare i molisani al terzo posto in classifica, scavalcati dal Cus Cagliari vittorioso in casa dell’Appio Roma per 3-0. A dividere le due formazioni solo un punto, il gap dalla vetta è di dieci.

Che la gara sarebbe stata ostica lo si è capito fin dai primi scambi di gioco. Nel primo set la Spike è riuscita ad essere avanti solo in avvio: 3-1 il parziale, poi la rimonta. Sul +4 del 5-9 mister Maniscalco ha richiamato i suoi in panchina per registrare la fase di ricezione e un muro poco efficace. I rossoblù a fatica sono riusciti con Rescignano a mettere a terra il punto del 22 pari. Da qui in poi la Spike ha pagato ancora il prezzo dei suoi errori e non è riuscita a dare una svolta in positivo perdendo il primo set 27-25. Prova d’orgoglio in avvio di secondo periodo. Il servizio di Ricco ha impegnato la difesa della Lazio, buon le scelte in attacco con un 3-0 che ha spinto questa volta la panchina dei bianco celesti al time out. Il muro di Sulmona per il massimo vantaggio di set il +6 del 15-9. Gli ospiti sono rimasti aggrappati al match riducendo il gap al -1 del 18-17, ma da qui in poi i padroni di casa sono saliti in cattedra e hanno impattato nel conto set vincendo 25-19. Entrambe le squadre, ormai, hanno preso le misure ed infatti il terzo periodo è stato giocato in equilibrio. Tre errori in successione in fase di ricezione dei molisani hanno permesso alla Lazio di impattare e superare sul 12-13. Mister Maniscalco ha cercato di dare uno scossone alla squadra e al gioco con un doppio cambio prima ha mandato in campo Minuti, non al top della condizione, al posto di Sulmona, poi cambio del palleggiatore dentro Del Frà fuori Ricco. Un invasione a rete di Esposito per il 20-24, Corrieri ha annullato la prima palla set, il muro di Minuti è fuori la Lazio si è portata a casa anche il terzo game 25-21. Il quarto periodo è da dentro o fuori per la Spike. Sul parziale di 10-6 per i molisani time out ospite che ha portato fino al 13 pari, da qui in poi la gara si gioco punto a punto. Il muro a due di Minuti e Del Frà è valso il 23 pari, il resto è un attacco out di Esposito e un cartellino rosso per lo schiacciatore dei rossoblù. Con il parziale di 25-23 la Lazio ha vinto set e partita.

In settimana la necessità di analizzare una prestazione incolore della Spike fatta di tanti errori tecnici e di un atteggiamento poco combattivo nei momenti di difficoltà. All’orizzonte la difficile trasferta di Genzano.

Fonte: Ufficio stampa