Sono praticamente terminati gli ultimi interventi che consentiranno l’attivazione del laboratorio di realtà aumentata, ultimo arrivato tra i già numerosi ambienti didattici all’avanguardia dell’ISIS “Fermi-Mattei” di Isernia. Il laboratorio, realizzato, tra l’altro, grazie ad un finanziamento PON FESR REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica – viene alimentato tramite energia solare, grazie all’istallazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, leggerissimi e super efficienti, collocati sul tetto dell’istituto – presso la sede Mattei di viale dei Pentri. Lo stesso finanziamento ha permesso anche la realizzazione di una serra idroponica controllabile a distanza che verrà utilizzata per consentire agli studenti di sperimentare come l’informatica si applichi alle tecniche di agricoltura 4.0.

L’Istituto isernino si conferma scuola polo per le strutture avanguardistiche e le scelte legate alla sostenibilità ecologica e all’efficientamento energetico.

A brevissimo, l’inaugurazione dei nuovissimi ambienti di apprendimento.