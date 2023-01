Una condanna e un rinvio a giudizio in Tribunale a Campobasso per la vicenda dei maltrattamenti alla scuola dell’infanzia di Cercemaggiore.

A finire sul banco degli imputati due maestre residenti in provincia di Benevento. Al termine dell’udienza preliminare il giudice Roberta D’Onofrio ha condannato con il rito abbreviato una delle due insegnanti a un anno e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti aggravati. L’altra maestra ha scelto il rito ordinario ed è stata rinviata a giudizio, per lei il processo inizierà il prossimo 9 maggio. La Pubblica accusa rappresentata dal sostituto procuratore Vittorio Gallucci.

I fatti risalgono alla fine del 2019 e l’inizio del 2020. Furono alcuni genitori dei bambini, insospettiti dall’atteggiamento dei piccoli, a presentarsi in caserma davanti ai carabinieri che poi avviarono le indagini. I maltrattamenti, come è emerso dalle indagini, erano stati filmati dai militari dell’Arma con delle telecamere nascoste nell’aula della scuola. I genitori di diversi bimbi coinvolti si sono costituiti parte civile. Tra i loro avvocati Giuseppe Fazio, Luigi Coscia, Valeria Zappone e Michele Robustini.