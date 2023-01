Share on Twitter

L’avvocato Demetrio Rivellino succede a Gabriele Melogli nel consiglio Nazionale Forense. E’ stato eletto all’unanimità, dai rappresentanti dei tre ordini degli avvocati molisani. Da marzo inizierà a ricoprire il suo nuovo ruolo in rappresentanza della categoria regionale, per il quadriennio 2023-2026. Un incarico di prestigio per un legale esperto e di grande professionalità.