Spargisale e mezzi antineve sono pronti a mettersi sulle strade. L’allerta meteo scattata per le prossime ore riguarda gran parte dell’appennino centrale e la neve a partire dalle prime ore del pomeriggio è prevista anche a quote collinari.

A Campobasso l’amministrazione comunale, d’intesa con la Sea, ha predisposto il piano di sgombero delle strade, proprio in previsione delle precipitazioni previste sul capoluogo.

Il sindaco Roberto Gravina, ha sottolineato la necessità, per chi dovesse avere urgenza di circolare con la propria auto di farlo solo se sui mezzi sono montati pneumatici invernali, o in alternativa di avere le catene a bordo.

Questo proprio per consentire una migliore circolazione dei mezzi della Sea e dell’Anas.

Da palazzo San Giorgio fanno sapere che saranno previsti in tal senso controlli straordinari da parte degli agenti della Polizia Locale.

Altra raccomandazione è quella di evitare di lasciare le auto che impediscano il passaggio dei mezzi antineve, spargisale o di soccorso”.

Pronto anche il piano antineve predisposto dalla Provincia. Sono oltre 1350 i chilometri di strade di competenza di Palazzo Magno che ha investito quasi due milioni di euro per gli interventi.

In allerta i cento mezzi e gli altrettanti uomini che sono di stanza nelle 80 postazioni dislocate nel territorio di competenza: 76 sono affidate a privati 4 direttamente gestiti dalla Provincia