L’Associazione Centro Storico Trivento manifesta la propria contrarietà rispetto alla scelta dell’Amministrazione comunale di spostare la sede comunale e gli uffici presso l’istituto scolastico “Emanuele Ciafardini”. Pur sapendo che le sedi esistenti di Via Torretta e Piazza Cattedrale sono inadeguate – si riporta nel comunicato – riteniamo che la decisione sia improvvida, sia per il mancato coinvolgimento della cittadinanza, sia per il valore simbolico che la sede comunale ha: il suo spostamento, infatti, andrebbe a privare il centro storico di uno degli ultimi servizi presenti. In questo senso, ritenendo fondamentale che la comunità abbia una visione della parte antica della città proiettata verso il futuro, per colmare il vuoto creato a seguito di questa decisione, i soci invitano l’amministrazione, nelle prossime settimane, a ragionare sulla possibilità di cercare una sede dignitosa nel centro storico, da ristrutturare con fondi pubblici, accessibile ai portatori di handicap e che, oltre ai servizi, possa fungere da polo culturale (biblioteca, sala conferenze, punto di aggregazione a favore dei vecchi e nuovi residenti) e possa essere utilizzata dalle tante associazioni presenti in città.