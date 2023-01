E’ una delle ultime risorse su cui poter puntare. La tradizione culinaria locale, anche per il traino dei prodotti dei punta tartufo e caciocavallo, è uno degli ultimi treni a disposizione. Vetrine televisive nazionali di seguitissime trasmissioni a tema offrono del Molise un aspetto poco conosciuto e ancora non apprezzato come invece merita.

Il cibo, insomma, inteso come vero e proprio patrimonio culturale.

Il Comune di Campobasso ha preparato la ‘Settimana dell’enogastronomia molisana’ dal 23 al 28 gennaio al Circolo Sannitico con una serie di appuntamenti quotidiani strutturati in modo da coinvolgere gli studenti del capoluogo e l’intera cittadinanza.

“Il Molise – ha detto l’assessore alla Cultura e Attività produttive, Paola Felice – può vantare una straordinaria varietà di produzioni agroalimentari, alcune con una cultura millenaria, che rappresentano il vanto della laboriosità di tanti piccoli e medi produttori e la nostra intenzione è proprio quella di rilanciare l’idea che il cibo debba essere inteso come vero e proprio patrimonio culturale e naturale”. Attraverso laboratori tematici, con l’intervento di esperti, verranno illustrate le principali caratteristiche delle filiere, il legame con il territorio e con ciò che concerne la qualità sensoriale e quella salutistica-nutrizionale. Ci saranno anche banchi di assaggio dove i produttori avranno modo di far conoscere le proprie preparazioni. Partner dell’iniziativa, oltre alle aziende aderenti, l’Università del Molise, l’Ufficio scolastico regionale, la Regione Molise, l’Arsarp e le associazioni che operano nei vari settori.