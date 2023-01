Il lavoro, l’ambiente, la valorizzazione del territorio, sono temi cari al Gruppo Pacifico Popolare che, per questo 2023, vuole continuare a essere propositivo. Il sodalizio, nato a Bojano dopo la chiusura della Gam, si batte da anni per evitare che l’intero Molise e non solo l’area matesina non perda appeal, residenti, fondi e si faccia concretamente qualcosa per creare occupazione attraverso piani e programmi seri, da mettere a punto con tutte le parti interessate.

“A dire il vero- fanno sapere dal Gruppo – non c’è stato, nei nostri confronti, quell’interessamento che meritavamo e ci riferiamo, in particolare, soprattutto agli esponenti politici del direttivo regionale. A questo punto il gruppo Pacifico Popolare – hanno continuato gli aderenti – in riferimento alle prossime elezioni regionali, propone ameno due punti da discutere e portare avanti con serietà e determinazione: l’occupazione e la valorizzazione del territorio molisano. Due temi importanti, per i quali ci rivolgiamo a tutte le parti ì politiche interessate affinché si possa discuterne , insieme, collaborando per trovare la strada giusta da perseguire”

Per il Gruppo Pacifico Popolare occorre, in primo luogo, fare un calendario degli interventi da fare affinché si possa dare una risposta concreta ai molisani. Se mancherà la volontà politica di ascoltare tali proposte – ha concluso – siamo pronti da subito a fare scendere in campo, per le votazioni regionali, nostri membri in modo da trovare interlocutori su cui fare affidamento”.

Insomma, Il Gruppo Pacifico Popolare, intende metterci la faccia per le prossime regionali e vuole confrontarsi con coalizioni, partiti, movimenti.